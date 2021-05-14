Bankaların emekli yarışı: 1.750 TL'ye kadar promosyon
Bankalar emekli için promosyon yarışına girdi. Emekli müşterisini artırmak isteyen bankalar promosyon kampanyalarına hız verdi. Maaşa göre en az 500-625-750 lira ödenirken, özel bankalar tutarı bin 750 liraya kadar yükseltti. İşte 'Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?' sorusunun detayları...
Emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan promosyon fırsatı sürüyor.
3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan yararlanıyor.
Taban promosyonun tutarı maaşa göre 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.
İşte bazı kampanyalar:
BANKALAR NE VERİYOR?
İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 900, 1.200, 1.500 lira. 1.500 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.
TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 850, 1.050, 1.250 lira.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.
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