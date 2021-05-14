14 Mayıs 2021, Cuma
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Bankaların emekli yarışı: 1.750 TL'ye kadar promosyon

Bankalar emekli için promosyon yarışına girdi. Emekli müşterisini artırmak isteyen bankalar promosyon kampanyalarına hız verdi. Maaşa göre en az 500-625-750 lira ödenirken, özel bankalar tutarı bin 750 liraya kadar yükseltti. İşte 'Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?' sorusunun detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Bankaların emekli yarışı: 1.750 TL'ye kadar promosyon

Emeklilere, dul ve yetimlere bankalardan promosyon fırsatı sürüyor.

3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan yararlanıyor.

Taban promosyonun tutarı maaşa göre 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

İşte bazı kampanyalar:

BANKALAR NE VERİYOR?


: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.


: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.


: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.


GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.


: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.


: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.


: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.


: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.


: Maaşını taşıyana 900, 1.200, 1.500 lira. 1.500 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.


: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 850, 1.050, 1.250 lira.


: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.


: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.


: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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