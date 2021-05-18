Ev kadınlarına emeklilik fırsatı! Vergi yok
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Aile bütçesine katkı sağlamak için evde ürettiği ürünleri satan kadınlar vergi muafiyetinden yararlanırken, sigortalı da olabiliyor. Bu sayede sağlıktan yararlanıp emeklilik imkanı elde ediyor. Ayrıca evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara vergi muafiyeti de var.
Ülkemizde çok sayıda kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.
Bu kadınlara, devlet de vergi ve sigorta kolaylıkları sunuyor. Evlerde üretim yapıp satan kadınlar, 'esnaf muaflığı'ndan yararlanabiliyor.
Mevzuata göre; motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar 'vergiden muaf esnaf' sayılıyor.
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Evde üreten kadınlar, vergi dairelerine başvurduklarında 'esnaf muafiyet belgesi' alabiliyor.
Ayrıca internetten satış yapanlar da vergiden muaf oluyor.
Muafiyet belgesi alan ev kadınlarına isterlerse sigorta imkanı da var. Belge alanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor.
Buna göre bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık bin 68 lira. Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.
İNTERNETTEN SATANA VERGİ YOK
Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara vergi muafiyeti var.
1 Ocak'tan itibaren hayata geçen düzenlemeyle bu yıl 240 bin liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyor.
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