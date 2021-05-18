18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ev kadınlarına emeklilik fırsatı! Vergi yok

Ev kadınlarına emeklilik fırsatı! Vergi yok

Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Aile bütçesine katkı sağlamak için evde ürettiği ürünleri satan kadınlar vergi muafiyetinden yararlanırken, sigortalı da olabiliyor. Bu sayede sağlıktan yararlanıp emeklilik imkanı elde ediyor. Ayrıca evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara vergi muafiyeti de var.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.05.2021
ABONE OL
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı! Vergi yok

Ülkemizde çok sayıda kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Bu kadınlara, devlet de vergi ve sigorta kolaylıkları sunuyor. Evlerde üretim yapıp satan kadınlar, 'esnaf muaflığı'ndan yararlanabiliyor.

Mevzuata göre; motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar 'vergiden muaf esnaf' sayılıyor.

PRİM AVANTAJI
Evde üreten kadınlar, vergi dairelerine başvurduklarında 'esnaf muafiyet belgesi' alabiliyor.

Ayrıca internetten satış yapanlar da vergiden muaf oluyor.

Muafiyet belgesi alan ev kadınlarına isterlerse sigorta imkanı da var. Belge alanlar 'na başvurarak bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor.

Buna göre bu yıl için ödenecek prim tutarı aylık bin 68 lira. Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.

İNTERNETTEN SATANA VERGİ YOK


Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara vergi muafiyeti var.

1 Ocak'tan itibaren hayata geçen düzenlemeyle bu yıl 240 bin liranın altındaki kazançlar için muafiyet sağlanıyor.

Bu tutar her yıl yeniden değerlenme oranında artacak. Düzenlemeden faydalanmak için 'esnaf vergi muafiyeti belgesi' almak gerekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA