Kripto paradaki hacim 2 trilyon doların altına düştü! Boğa dönemi bitti mi?

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1.0 trilyon 978 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Bitcoin üzerindeki satış baskısının etkisiyle gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 94'ünün değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,848 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.3'ünü Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 212 milyar dolar düzeyindeydi.