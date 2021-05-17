Filmler de borsada işlem görecek! Reform paketine girdi
Reform paketinde yer alan yeni düzenleme ile başarılı dizi ve filmlerin de halka açılabileceği belirtildi. Halka açılanlara kurumlar vergisinde iki puanlık indirim uygulanacak.
Reform paketinde yer alan yeni düzenleme ile artık büyük şirketlerin yanı sıra, ölçeği büyük projeler, başarılı dizi ve filmler de halka açılabilecek.
Borsa İstanbul'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere vergi teşviki için geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketler için iki puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak. İndirim kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara uygulanacak.
Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı, popüler dizi ve filmlerin de borsada işlem görmesi hedefleniyor. Reform paketi kapsamında şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvikine yönelik düzenlemeler yaşama geçiyor.
Ürün ihtisas borsası vadeli işlem piyasası kurarken, metal piyasası ve popüler projelere yönelik çalışmalar da sürüyor. Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı ve popüler dizilerin de borsada işlem görmesi hedefleniyor.
BEŞ DÖNEM KOŞULU
Gelir İdaresi Başkanlığı gelen görüşleri de dikkate alarak tebliğ taslağını güncellediğini duyurdu. Buna göre indirimli orandan yararlanabilmek için payların Borsa'da 17 Kasım 2020'den sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az yüzde 20 halka arzın gerçekleştirilmesi gerekiyor.
En az yüzde 20 oranındaki halka açıklığın beş dönem korunması gerekiyor. Bankalar, emeklilik şirketleri, finansal kiralama, finansman ve faktoring şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ise indirimli uygulamadan faydalanamayacak.
İndirim, halka arz şartı sağlandığı geçici vergilendirme döneminden itibaren uygulanacak. Halka arzın gerçekleştiği tarihe göre geçmiş geçici vergilendirme dönemlerinde yasal oran üzerinden hesaplanan geçici vergiler için düzeltme işlemi yapılmayacak.
1 OCAK'TA BAŞLIYOR
Ekonomi indirim, normal hesap dönemi kullanan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri kazançlarına, özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim yılından itibaren başlayan özel hesap dönemlerinde sağladıkları kazançlarına yönelik olacak.
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