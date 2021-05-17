Filmler de borsada işlem görecek! Reform paketine girdi

En az yüzde 20 oranındaki halka açıklığın beş dönem korunması gerekiyor. Bankalar, emeklilik şirketleri, finansal kiralama, finansman ve faktoring şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ise indirimli uygulamadan faydalanamayacak.

İndirim, halka arz şartı sağlandığı geçici vergilendirme döneminden itibaren uygulanacak. Halka arzın gerçekleştiği tarihe göre geçmiş geçici vergilendirme dönemlerinde yasal oran üzerinden hesaplanan geçici vergiler için düzeltme işlemi yapılmayacak.