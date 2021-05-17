17 Mayıs bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Banka çalışma saatleri değişti mi? Normalleşmede bankalar kaça kadar açık?
Bankaların çalışma saatleri nasıl oldu? Türkiye'de tam kapanma süreci bugün saat 05.00'te sona erdi. Tam kapanma sürecinin sona ermesi ile birlikte bankaların çalışma saatleri de merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme süreci hakkında merak edilens orular yanıtlandı. Peki, 17 Mayıs bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Banka çalışma saatleri değişti mi? Normalleşmede bankalar kaça kadar açık? İşte cevaplar...
Bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan Bayramı'nı da içerisinde kapsayan 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi. 29 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kontrollü normalleşme süreci ile ilgili detaylar belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. Bankada işleri olan vatandaşlar, bankaların çalışma saatlerini çevrildi. Peki, 17 Mayıs bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Banka çalışma saatleri değişti mi? Normalleşmede bankalar kaça kadar açık? İşte haberin detayları...
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
Tam kapanma süreci içerisinde bankaların çalışma saatleri 10.00 - 16.00 olarak belirlenmişti. Ancak kontrollü normalleşme sürecinde bankaların hangi saatler arasında çalışacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bankalar tarafından çalışma saatleri konusunda açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Değişti, pazartesi günü geçerli olacak. Dev banka müşterilerine yeni alınan kararı duyurdu.
Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci yarın sona eriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tam kapanma süreci sonrası atılacak normalleşme adımları açıklandı. Genelgede bankaların çalışma saatleri ile ilgili bir kısıtlma bulunmuyor. İş Bankası genelge sonrası çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.
İş Bankası'ndan yeni çalışma saatlerine ilişkin duyuru yapıldı. Bankadan yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi günü itibarı ile çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak belirlendi.
AKBANK
Akbank şubeleri ise 09:00-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
Bankalar, 06-07-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09:00-12:30 ve 13:30-16:30, arife günü olan 12 Mayıs 2021 tarihinde 9:00-12:30 olarak faaliyet göstermişti. Ancak bankaların kademeli normalleşme döneminde ve sonrasında çalışma saatlerini güncellemesi bekleniyor.
TÜRKİYE KOVİD-19'LA MÜCADELEDE 'KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ'NE GEÇİYOR
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
Genelgede, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri; temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlendiği bildirildi.
Bu kapsamda salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan'dan itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği anımsatılan genelgede, gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse vatandaşların tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucu günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi düşüş yaşandığına işaret edildi.
Elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleriyle kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmenin kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşıdığına dikkati çekilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:
"Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."
Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı aktarıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:
"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir."
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- 17 Mayıs bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Banka çalışma saatleri değişti mi? Normalleşmede bankalar kaça kadar açık?
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