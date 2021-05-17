Bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan Bayramı'nı da içerisinde kapsayan 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi. 29 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kontrollü normalleşme süreci ile ilgili detaylar belli oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. Bankada işleri olan vatandaşlar, bankaların çalışma saatlerini çevrildi. Peki, 17 Mayıs bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Banka çalışma saatleri değişti mi? Normalleşmede bankalar kaça kadar açık? İşte haberin detayları...

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Tam kapanma süreci içerisinde bankaların çalışma saatleri 10.00 - 16.00 olarak belirlenmişti. Ancak kontrollü normalleşme sürecinde bankaların hangi saatler arasında çalışacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bankalar tarafından çalışma saatleri konusunda açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.