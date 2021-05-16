Sosyal medyanın moda ikonu: Yeliz Yasa

Profesyonel moda kariyerine 5 yıl önce "By Yasa" markasıyla adım atan Yeliz Yasa, başarısının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Pandemiye rağmen üçüncü mağazasını açmaya hazırlanan Yasa, bu süreçte ağırlık verdiği sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekiyor. Moda çalışmalarına paralel olarak ilginin arttığı sosyal medyada takipçi sayısı yarım milyona yaklaşan Yasa, "Günümüzde sosyal medyayı doğru kullanmadan markanızı büyütmek mümkün değil. Ben de bundan hareketle moda çalışmalarıma paralel olarak sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Bu sayede tasarımlarımı ve hayata bakışımı daha çok kişiye ulaştırma şansı buluyorum. Bugün yarım milyona yakın bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Takipçilerimle aramızda müthiş bir sinerji var. Zaman zaman onlarla moda üzerine de sohbetler ediyor, koleksiyonlarımla ilgili görüşlerini alıyorum. Bu da beni olumlu yönde besliyor, motive ediyor" diyor.



"HEDEFİM MARKAMI DÜNYADA DUYURMAK"

Tekstilci babasının izinden giderek moda dünyasına adım atan Yeliz Yasa, küçük bir butikle başladığı kariyer yolculuğunda şimdilerde dünyaya açılma planları yapıyor. Yasa, üçüncü mağazasını açtıktan sonraki hedefinin dünyada markalaşmak olduğunu söylüyor: "By Yasa markasını büyük hayallerle kurmuştum. Modaseverlerin ilgisi markamı büyütme hayallerimi uygulamaya koymak için beni daha da cesaretlendiriyor. Ben de şimdilerde hem üçüncü mağazamın açılışı için hem de 'By Yasa'yı dünyaya açmak için çalışıyorum. Pandemi moda sektörünü de etkiledi ama aynı zamanda bazı fırsatlar da doğurdu. Bunda sosyal medyanın mesafeleri ortadan kaldırmasının payı da büyük. Şu sıralar dünyaya açılmak adına görüşmelerimiz devam ediyor ve önemli aşamalar kat ettik. Yakında bunları paylaşacak olmamın heyecanını yaşıyorum. Takipte kalın!"