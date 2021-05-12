700.000 işçiye ikramiye: En az 1.108 TL!
İşçinin ikramiyesi hesaplarda... Kamu işçileri yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ikinci taksitini aldı. Hesaplara en az bin 108 lira yatırıldı. Bu yılın ikinci yarısında da bir 26 günlük ödeme daha olacak. İşte merak edilen tüm detaylar...
Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediyelerini (ikramiye) aldı.
Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ikinci taksiti dün hesaplara yatırıldı.
13 günlük ikramiye olarak en az bin 108 lira verilirken, kamu işçileri bu yılın ikinci yarısında bir 26 günlük ödeme daha alacak.
Bu ödemenin takvimi de Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak.
Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor.
26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor.
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesiliyor.
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