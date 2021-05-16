Hükümetten milyonları sevindiren haber! Kitle fonlaması başlayacak...
Milyonların beklediği haber geldi. Hükümet, sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik yeni adımları devreye almaya hazırlanıyor. Reel sektör şirketlerinin tahvil ihracatını kolaylaştırmak ve halka arzı teşvik için Tahvil Garanti Fonu kuruluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fonun işleyişine ilişkin ayrıntıları içeren yasal düzenlemeyi Meclis'e göndermeye hazırlanıyor.
Hükümet, Tahvil Garanti Fonu Yasası'nı Meclis'e getirmek için kolları sıvadı. Yasayla yeşil tahvile teşvik gelecek, kitle fonlaması başlayacak. Fon, herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecek. Bireysel yatırımcılar fonun sağladığı teminatla reel sektör şirketlerinin borçlanma araçlarını güvenle alabilecek.
SPK'NIN 2021 AJANDASI YOĞUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reformların önemli ayağından birini sermaye piyasasını güçlendirecek düzenlemeler içeriyor. Sermaye Piyasası Kurulu öncülüğünde hayata geçirilecek adımlara ilişkin açıklanan takvime göre, şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve halka arz süreçlerini kolaylaştırıcı yönde düzenlemeler yılsonuna kadar yapılacak. Yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamalarını ilişkin idari düzenleme, eylül sonunda yürürlüğe giriyor.
YEŞİL TAHVİLE TEŞVİK EDİLECEK
SPK, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Borsa İstanbul'da birlikte çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlayarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları da teşvik edecek.
Söz konusu rehber, yılsonuna kadar hazırlanmış olacak. Şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapılacak. Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler de bu yılın sonunda uygulamaya girecek.
YATIRIMCI TALEBİ ARTACAK
Tahvil Garanti Fonu'nun kurulmasına yönelik hazırlıklar da Yatırımcı Tazmin Merkezi ile birlikte yürütülüyor. Fonun kurulması reel sektör şirketlerini tahvil ihracına teşvik edecek. Fonla sağlanacak garanti sayesinde hem tahvil ihraç eden şirketler daha düşük maliyetler çıkarabilecek hem de yatırımcının ilgisi artacak. Sermaye piyasalarına daha önce ulaşamamış şirketlerin, bu fonla piyasalara erişimleri mümkün olacak.
EYLÜLDE İŞLEM GÖRECEK
Emeklilik yatırım fonlarının, eylül sonuna kadar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak. Böylece vatandaşların bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilmesinin önü açılacak.
Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınacak. Bu düzenleme de yılsonuna kadar hayata geçirilmiş olacak. Katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecek.
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