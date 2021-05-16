Emekliye 4.500 TL! Gelirler artacak
Son dakika haberine göre; Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzeri mevcut emekliler için de gündemde. Talepler kabul edilirse, emeklilere 3 maaş yani en az 4 bin 500 lira avans yolu açılacak.
Son yıllarda promosyon ve bayram ikramiyesi başta olmak üzere pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelirini artıracak hem de nakit desteği içeren yeni talepleri var.
Bu taleplerden biri de avans imkanı.
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans kolaylığının mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.
SİSTEM NASIL OLACAK?
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında ödeme yapılıyor.
Buradan yola çıkarak emekliler de kendilerine 3 maaş avans verilmesini istiyor.
Eğer beklentiler gerçekleşirse, emekliler nakit destek ihtiyacı yaşadığında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvurarak avans talep edebilecek.
Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az 4 bin 500 lira avans yolu açılacak.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
Avans yolunun kendilerine de açılmasını isteyen emekliler, "Böylece acil ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Müjde bekliyoruz" diyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halı sahalar, spor salonları ve berberler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi günü spor salonu ve halı sahalar açılacak mı?
- Değişen ayarı düzeltmek için yollar... WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi bitenlere ne olacak? WhatsApp ne zaman kapanacak?
- 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...
- Transfer sezonu ne zaman başlayacak 2022? 2021-2022 Süper Lig hangi tarihte başlar?
- Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...
- Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...
- 3 şart aranıyor! Yalnızca 10 yıl primle emekli olmak mümkün! Kadınlar ve erkekler için...
- Bankalar ritime uydu, faizler şarjı fulledi! 32 günlük 15.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
- 4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...
- Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- Yasaklar ne zaman bitiyor? Pazartesi günü yasaklar kalkıyor mu? 17, 18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?