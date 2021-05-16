16 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emekliye 4.500 TL! Gelirler artacak

Emekliye 4.500 TL! Gelirler artacak

Son dakika haberine göre; aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzeri mevcut emekliler için de gündemde. Talepler kabul edilirse, emeklilere 3 maaş yani en az 4 bin 500 lira avans yolu açılacak.

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 16.05.2021
ABONE OL
Emekliye 4.500 TL! Gelirler artacak

Son yıllarda promosyon ve bayram ikramiyesi başta olmak üzere pek çok kazanım elde eden emeklilerin hem gelirini artıracak hem de nakit desteği içeren yeni talepleri var.



Bu taleplerden biri de avans imkanı.




maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans kolaylığının mevcut emekliler için de uygulanması talep ediliyor.



SİSTEM NASIL OLACAK?
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında ödeme yapılıyor.



Buradan yola çıkarak emekliler de kendilerine 3 maaş avans verilmesini istiyor.



Eğer beklentiler gerçekleşirse, emekliler nakit destek ihtiyacı yaşadığında 'na yazılı başvurarak avans talep edebilecek.





Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az 4 bin 500 lira avans yolu açılacak.




Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.



Avans yolunun kendilerine de açılmasını isteyen emekliler, "Böylece acil ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Müjde bekliyoruz" diyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA