Dolar ve altın neden yükseldi? Bu hafta piyasada neler olacak? İşte detaylar...
Hafta içi Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 gün işlem gerçekleştirilirken dolar ve altın fiyatları yükseldi. Dolar/TL ise haftalık bazda yüzde 2,6 değer kazancıyla 8,4558 seviyesine yükselirken analistler bu yükselişin nedenini de açıkladı. Peki dolar ve altın neden yükseldi? Bu hafta piyasalarda neler olacak? İşte detaylar...
Bu hafta yatırımcıların odağında ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve emtia fiyatlarının seyri bulunurken analistler, artan enflasyon endişeleriyle haftanın ilk yarısında küresel pay piyasalarının satıcılı seyretmesine karşın, haftanın ikinci yarısında kayıpların kısmen telafi edildiğini aktardı.
ABD'de TÜFE nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana en güçlü yükselişini kaydederken, piyasa beklentileri de açıklanan verinin oldukça gerisinde kaldı.
TÜFE verisinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,70'le 12 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, tahvil faizleri haftanın kalan bölümünde kazançlarının bir kısmını geri verdi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 6 baz puan yükselişle yüzde 1,64'ten tamamladı. Küresel bazda enflasyon endişelerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bakırın libre fiyatı hafta içinde 4,87 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve beş haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftalık bazda yüzde 0,9 kayıpla 4,64 dolara geriledi.
ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?
Altının ons fiyatı ise yükselen tahvil faizlerine karşın enflasyonist endişelerle yükseliş eğiliminde seyrederek haftalık bazda yüzde 0,7 değer kazancıyla 1.843 dolara yükseldi.
BAYRAMDA YATAY SEYRETTİ
Hafta içinde yurt içi piyasalarda Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 gün işlem gerçekleştirilirken, yatırımcıların odağında sanayi üretimi ve ödemeler dengesi istatistikleri bulunuyordu.
Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi yatay bir seyir izleyerek haftayı 1.441,33 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 puanın önemli direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Dolar/TL ise haftalık bazda yüzde 2,6 değer kazancıyla 8,4558 seviyesine yükselirken analistler, küresel enflasyon endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık faizindeki artışın söz konusu yükselişte etkili olduğunu bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalar ritime uydu, faizler şarjı fulledi! 32 günlük 15.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
- 4D'li taşeron işçilere müjde! Beklemeden hesaplara en az 1108 TL açıklama yapacak! İlk taksit ödemesi...
- Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- Yasaklar ne zaman bitiyor? Pazartesi günü yasaklar kalkıyor mu? 17, 18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "şampiyonluk kutlama" genelgesi
- Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...
- Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...
- Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...