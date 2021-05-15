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Dolar ve altın neden yükseldi? Bu hafta piyasada neler olacak? İşte detaylar...

Hafta içi dolayısıyla 2,5 gün işlem gerçekleştirilirken ve fiyatları yükseldi. Dolar/TL ise haftalık bazda yüzde 2,6 değer kazancıyla 8,4558 seviyesine yükselirken analistler bu yükselişin nedenini de açıkladı. Peki dolar ve neden yükseldi? Bu hafta piyasalarda neler olacak? İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Dolar ve altın neden yükseldi? Bu hafta piyasada neler olacak? İşte detaylar...

Bu hafta yatırımcıların odağında 'de açıklanan () ve emtia fiyatlarının seyri bulunurken analistler, artan enflasyon endişeleriyle haftanın ilk yarısında küresel pay piyasalarının satıcılı seyretmesine karşın, haftanın ikinci yarısında kayıpların kısmen telafi edildiğini aktardı.

ABD'de TÜFE nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana en güçlü yükselişini kaydederken, piyasa beklentileri de açıklanan verinin oldukça gerisinde kaldı.

TÜFE verisinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,70'le 12 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, tahvil faizleri haftanın kalan bölümünde kazançlarının bir kısmını geri verdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 6 baz puan yükselişle yüzde 1,64'ten tamamladı. Küresel bazda enflasyon endişelerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bakırın libre fiyatı hafta içinde 4,87 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve beş haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftalık bazda yüzde 0,9 kayıpla 4,64 dolara geriledi.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Altının ons fiyatı ise yükselen tahvil faizlerine karşın enflasyonist endişelerle yükseliş eğiliminde seyrederek haftalık bazda yüzde 0,7 değer kazancıyla 1.843 dolara yükseldi.

BAYRAMDA YATAY SEYRETTİ

Hafta içinde yurt içi piyasalarda dolayısıyla 2,5 gün işlem gerçekleştirilirken, yatırımcıların odağında sanayi üretimi ve istatistikleri bulunuyordu.

Sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi yatay bir seyir izleyerek haftayı 1.441,33 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 puanın önemli direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

/TL ise haftalık bazda yüzde 2,6 değer kazancıyla 8,4558 seviyesine yükselirken analistler, küresel enflasyon endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık faizindeki artışın söz konusu yükselişte etkili olduğunu bildirdi.

GELECEK HAFTA...

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi, bütçe dengesi ve cuma Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Borsa İstanbul'da 19 Mayıs Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.

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