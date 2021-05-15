15 Mayıs 2021, Cumartesi
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THY'nin İstanbul-Strazburg seferleri yeniden başladı

'nın (), Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de durdurulan - uçak seferleri yeniden başladı. İki kent arasındaki karşılıklı seferlerin düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.05.2021
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THY'nin İstanbul-Strazburg seferleri yeniden başladı

THY'nin tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Strazburg kentine uçtu.

THY pilot ve kabin ekipleri tarafından uçağın kalkışından önce "Welcome Back" yazılı döviz açıldı.

İki kent arasındaki karşılıklı seferlerin düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

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