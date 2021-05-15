Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu: 2022 ve 2023'e doğru...

Muş, sorunları ortadan kaldırmak için gerekirse ihracat, transit ticaret yapılan ülkelerdeki mevkidaşları ile de görüşeceğini çünkü bu sorunların çözümünün her iki taraf için de iyi olacağını aktardı.

Bu saha ve Hopa'daki gümrükle alakalı bazı çalışmalar olabileceğini dile getiren Muş, önümüzdeki hafta bir heyetin Sarp Sınır Kapısı'na gelerek vali, bölge müdürü ve diğer ilgililerle istişare yapacaklarını kaydetti.