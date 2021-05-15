Erken emeklilik ve yüksek maaş için son 1261 güne dikkat!
Son dakika haberine göre; Her çalışanın hayali emekli olmak ve yüksek maaş almak. 5510 Sayılı Yasa’yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Daha az primle ve daha yüksek maaşla emeklilik için son 1261 güne dikkat edin.
Her çalışanın hayali emekli olmak ve yüksek maaş almak.
5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.
Haliyle alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor.
PRİM ŞARTI DA DÜŞÜYOR
Ancak son 3.5 yıl, yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz.
1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.
Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.
Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.
Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor. Ayrıca emeklilik için prim şartı da düşüyor.
2008'DEN SONRA FARKLI
Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.
Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor.
1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, orası emekliliği belirliyor.
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