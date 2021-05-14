MÜJDE! Emeklilerin ikinci ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi ay verilecek?

Emeklilerin ikinci ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayram ikramiyesi 6-7 Mayıs'ta ödendi. Enflasyon farkı yansıtılan emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak ödendi. Böylece emekliler iki bayramda 2.200 TL ikramiye almış olacak. Peki, emeklilerin ikinci ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi ay verilecek? İşte cevaplar...

EMEKLİLERİN İKİNCİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Buna göre, 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 75): 825 TL

Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL

TEMMUZ'DA ZAM VAR

Emekliler ve memurlar Temmuz ayında ise yılın ikinci zammını almış olacaklar. Ocak'ta yapılan 8.6'lık zamdan sonra Temmuz'da da oluşacak 6 aylık enflasyon verisine göre maaşlar artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkını da alacak.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.