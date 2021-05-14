Sanayinin çarkları borsada da döndü!

YATIRIMCI SAYISI İKİYE KATLANDI

Sanayiye olan ilgi yatırımcı sayılarına yansıdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 2019 yılı sonunda sanayi hissesi olan yatırımcı sayısı 659 bin iken, bu rakam 2021 nisan ayında 1 milyon 475 bine çıktı. Aynı dönemde banka hissesi olan yatırımcı sayısı ise 340 binden 511 bine ulaştı. Son 1 ayda ise sanayi hissesi olan yatırımcı sayısı 128 bin artarken, banka hissedarı yatırımcı sayısı 8 bin azaldı.