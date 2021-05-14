Yabancı turistler Türkiye'ye güveniyor! Türkiye'den ev alımları arttı

Geçen yıl Türkiye'ye uçuşların kapalı olması sebebiyle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelerek yatırım yapamadıklarını ancak daha önceden vekaletlerini verdikleri bazı kişiler üzerinden az sayıda vekaleten satış işlemlerinin yapıldığını belirten Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, "Tabi ki geçmişe oranla virüsün etkisi ülke ekonomisi için ortadan kalkmıştır. Geçmişten ve bugün satın alınan gayri menkullerin tapuları hak sahiplerine verilmiştir. Yabancıların ülkemize olan ilgileri her geçen gün artmaktadır. Dünyayı kasıp kavuran virüs salgınında Türkiye güvenli liman olarak görülmektedir. Yüzde 416'lık artış beklenilen artış seviyesine halen ulaşmamıştır. Umarım bundan sonraki aylarda ve yıllarda artışlar daha da yükselecektir" dedi.

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