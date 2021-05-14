Yabancı turistler Türkiye'ye güveniyor! Türkiye'den ev alımları arttı
Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri kapsamındaki başarılı adımlarına güvenen yabancı turistler Türkiye'den ev alımlarını artırdı. İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'nın başı çektiği listede yabancı turistlerin geçen yıla göre ev alımlarını yüzde 416 artırdığı açıklandı.
Koronavirüs yabancı turistleri Türkiye'den ev almaya teşvik etti. Geçen yıla göre Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 416 artış gösterdi. Yabancılar en çok İstanbul, Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa'dan ev satın aldı.
Koronavirüs sebebiyle yabancı turistler güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'den ev satın alarak yaz tatillerini geçirmeye hazırlanıyor.
Geçen yıla nazaran Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 416 artış gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa'da yabancıların ve gurbetçilerin satın alıp sadece yaz mevsiminde geldiği daireler tatilcilerin gelmesini bekliyor.
Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.
Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.
Geçen yıl Türkiye'ye uçuşların kapalı olması sebebiyle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelerek yatırım yapamadıklarını ancak daha önceden vekaletlerini verdikleri bazı kişiler üzerinden az sayıda vekaleten satış işlemlerinin yapıldığını belirten Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, "Tabi ki geçmişe oranla virüsün etkisi ülke ekonomisi için ortadan kalkmıştır. Geçmişten ve bugün satın alınan gayri menkullerin tapuları hak sahiplerine verilmiştir. Yabancıların ülkemize olan ilgileri her geçen gün artmaktadır. Dünyayı kasıp kavuran virüs salgınında Türkiye güvenli liman olarak görülmektedir. Yüzde 416'lık artış beklenilen artış seviyesine halen ulaşmamıştır. Umarım bundan sonraki aylarda ve yıllarda artışlar daha da yükselecektir" dedi.
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