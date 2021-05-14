Bu haberi okumadan yıllık izne çıkmayın! İşte dikkat etmeniz gerekenler...
Yıllık izne çıkmayı düşünenler dikkat! Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yıllık izin hesapları da başladı. Kim, ne kadar izin yapacak? Kim karar verecek? Süresi ne kadar? Kullanmayan parasını alır mı? İşte yıllık izinle ilgili tüm detaylar...
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yıllık izin hesapları da başladı. Kim, ne kadar izin yapacak? Kim karar verecek? Süresi ne kadar? Kullanmayan parasını alır mı? İşte size TAKVİM'den izin rehberi...
KİM, NE KADAR YAPIYOR?
İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. Aynı işyerinde çalışma süresi henüz 1 yılı dolmamış olanlar izin kullanamıyor.
1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için en az 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor.
1 YILI OLMAYAN KULLANIR MI?
Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir.
'PART-TIME'DA NASIL HESAPLANIR?
Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanıyor. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içinde.
Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılıyor.
KALAN iZiNLER YANAR MI?
İzin hakkının yanması söz konusu değil. Kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.
NASIL BÖLÜNÜR?
Yıllık izin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir. İşveren tarafından bölünemez.
MAAŞTAN KESİLEBİLİR Mİ?
Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Maaş, sigorta primi tam olarak ödenir.
YOL İZNİ NEDİR?
İsteyen çalışanlara 4 güne kadar yol izni verilir. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülür. İşçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekir.
ÜCRETİ NASIL ÖDENiR?
İzin ücreti hesaplanırken 1 tam yıl hesaba katılır.
Örneğin, 1 yıl 8 ay çalışan bir işçi için izin ücreti 1 yıl üzerinden belirlenir. İşçiye ödenecek miktar son çıplak ücreti ile hesaplanır.
RESMİ TATİLE RASTLARSA?
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan bayram, hafta ve genel tatil günleri sayılmıyor. Yani 14 gün izin hakkı, 2 hafta tatiliyle 16 güne çıkarabiliyor.
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