Milyonlarca emekliye 'yeni zam' müjdesi!

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek. 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.