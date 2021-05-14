Milyonlarca emekliye 'yeni zam' müjdesi!
Son dakika haberine göre; Milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise, enflasyon rakamları etkili oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Peki en düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor.
Açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 çıkarken, emekli Temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.
Milliyet'te yer alan habere göre; Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.
Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.
TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK
Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.
EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?
Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek. 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.
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