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Milyonlarca emekliye 'yeni zam' müjdesi!

Son dakika haberine göre; Milyonlarca emekli her yıl ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise, enflasyon rakamları etkili oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Peki en düşük ve en yüksek -BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Milyonlarca emekliye 'yeni zam' müjdesi!

Emekliler her yıl ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor.

Açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 çıkarken, emekli 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;

Milliyet'te yer alan habere göre; ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.

Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

'nın ekonomistlerle yaptığı ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini için yüzde 1.27, için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek. 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.

EMEKLİ İÇİN KRİTİK TARİH 5 TEMMUZ

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

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