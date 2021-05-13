Yasin Hacıoğlu'ndan flaş iddia: Gram altın 600 lirayı test edecek

Açıklamaya göre nisan ayında ABD'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 arttı. Piyasalardaki beklentiler ise verinin yüzde 3.6 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Gelen veriler ile birlikte ABD'de enflasyon 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı görüldü.





Gram Altın Direnç seviyeleri: 468-481

Gram Altın Direnç seviyeleri: 505-533 TL



Son günlerde enflasyon beklentileri yükselişe geçmişti ve gelen verilerin beklentileri geçmesi ile birlikte bu beklentiler gerçekleşti. Pandemi teşvik paketleri, altyapı harcama planları enflasyon beklentilerinde yükselişlerin yaşanmasına neden olmuştu. Artan enflasyon ile birlikte ABD kanadında 10 yıllıklarda süregelen artış beklenenden daha erken bir parasal sıkılaşma riskini artırıyor. Artan riskler ile birlikte dolar endeksinde volatilite de arttı ve altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Veri öncesinde 1833 seviyelerinde fiyatlanan XAUUSD aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte günü 1814 seviyelerinde kapattı. Yeni günde ise ABD kanadından gelecek olan ÜFE ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Bşv. Verileri izlenecek. Veriler TSİ 15:30'da açıklanacak.



XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1825.36 – 1845.20 – 1870.72 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1800.35 – 1785.07 – 1765.35 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir dedi.