2021 Nisan konut satış istatistikleri açıklandı! Geçen yılı ikiye katladı

Konut satış sayısı, Nisan 2021





İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI NİSAN AYINDA 17 BİN 514 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve %21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 78 BİN 349 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %204,9 artarak 78 bin 349 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve %19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %80,4 oldu. Ankara 6 bin 867 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Ardahan oldu.