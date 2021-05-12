2021 Nisan konut satış istatistikleri açıklandı! Geçen yılı ikiye katladı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 Nisan dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 124,1 oranında artarak 95 bin 863 oldu.
Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve %20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu.
Konut satışı, Nisan 2021
Konut satış sayısı, Nisan 2021
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI NİSAN AYINDA 17 BİN 514 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve %21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 78 BİN 349 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Diğer konut satışları Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %204,9 artarak 78 bin 349 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 491 konut satışı ve %19,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %80,4 oldu. Ankara 6 bin 867 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 4 bin 300 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Ardahan oldu.
Satış şekline göre konut satışı, Nisan 2021
NİSAN AYINDA 29 BİN 212 KONUT İLK DEFA SATILDI
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi.
İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 66 BİN 651 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve %21,0 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %72,8 oldu. Ankara 7 bin 257 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 975 konut satışı ile İzmir izledi.
Satış durumuna göre konut satışı, Nisan 2021
KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE %6,5 AZALDI
Ocak-Nisan döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,5 azalışla 358 bin 913 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı %55,8 azalışla 64 bin 730, diğer satış türleri ise %23,9 artışla 294 bin 183 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %10,4 azalışla 109 bin 582, ikinci el konut satışları %4,7 azalışla 249 bin 331 olarak gerçekleşti.
YABANCILARA NİSAN AYINDA 4 BİN 77 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.
Yabancılara yapılan konut satış sayısı, Nisan 2021
Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,0 artarak 13 bin 964 oldu.
ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI
Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 557 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.
Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Nisan 2021
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