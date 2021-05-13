13 Mayıs 2021, Perşembe
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Hastaya çifte destek! 2257 TL ödeme yapılıyor

Hastalara devletten çifte destek! Ülkemizde rahatsızlıkları olanlara çeşitli destekler devrede. ve nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan ihtiyaç sahiplerine aylık düzenli nakdi yardım yapılıyor. Tüberküloz hastalarına 6 aydan 2 yıla kadar, SSPE hastalarına da tedavi süreçleri boyunca destek sağlanıyor. Desteğin tutarı ise aylık bin 657 lira.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Hastaya çifte destek! 2257 TL ödeme yapılıyor

Ülkemizde rahatsızlıkları olanlara çeşitli destekler devrede.

ve nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan ihtiyaç sahiplerine aylık düzenli nakdi yardım yapılıyor.

Tüberküloz hastalarına 6 aydan 2 yıla kadar, SSPE hastalarına da tedavi süreçleri boyunca destek sağlanıyor.

Desteğin tutarı ise aylık bin 657 lira. Ayrıca tüberküloz hastaları için 'nca belirlenen şartları taşımak kaydıyla ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.

İki ödemeden birden yararlanan kişi, 2 bin 257 lira alabiliyor.

BORÇ KAPATILIYOR


Bir başka destek ile de kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli karşılanıyor.

Bu kapsamda faturalar aylık 200 liraya kadar destekleniyor.

Ayrıca hanelere kesintisiz güç kaynağı sağlanırken, yardımın başladığı ilk ay tek seferlik olmak şartıyla hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları da ödeniyor.

NEREYE BAŞVURULUYOR?


Başvurular hastaların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na yapılabiliyor.

KİMLER YARARLANIYOR?


Sağlanan desteklerden; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen, tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip ya da kronik rahatsızlıkları nedeniyle cihaza bağımlı kişiler yararlanabiliyor.

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