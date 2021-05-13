Hastaya çifte destek! 2257 TL ödeme yapılıyor



Sağlanan desteklerden; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen, tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip ya da kronik rahatsızlıkları nedeniyle cihaza bağımlı kişiler yararlanabiliyor.

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