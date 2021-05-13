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Engelliye büyük kolaylık! Vergi indirimi sağlanıyor

Engelliye büyük kolaylık sağlanıyor. 'nın kısa süre önce pilot olarak hayata geçirdiği 'nin (EVİS) bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistemle, mükelleflerin hastaneden aldığı sağlık kurulu raporları Başkanlık'ın işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştirilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Engelliye büyük kolaylık! Vergi indirimi sağlanıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kısa süre önce pilot olarak hayata geçirdiği Engelli Vergi İndirim Sistemi'nin (EVİS) bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistemle, mükelleflerin hastaneden aldığı sağlık kurulu raporları Başkanlık'ın işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştirilecek.

EVİS, 26 Ekim 2020'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 23 Aralık 2020'de de , ve defterdarlıklarında pilot olarak uygulanmaya başladı.

2020 sonuna kadar da sistem üzerinden 228 başvuru alınıp sonuçlandırıldı.

Bu yıl EVİS sisteminin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

VERGİ İNDİRİMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK


Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanlara vergi indirimi uygulanıyor. Söz konusu indirim için 'nca verilmiş rapor gerekiyor. Vergi indirimi alan engelliler yaş şartı olmadan erken emekli olabiliyor.

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