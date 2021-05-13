Engelliye büyük kolaylık! Vergi indirimi sağlanıyor
Engelliye büyük kolaylık sağlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kısa süre önce pilot olarak hayata geçirdiği Engelli Vergi İndirim Sistemi'nin (EVİS) bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistemle, mükelleflerin hastaneden aldığı sağlık kurulu raporları Başkanlık'ın işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştirilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kısa süre önce pilot olarak hayata geçirdiği Engelli Vergi İndirim Sistemi'nin (EVİS) bu yıl ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Sistemle, mükelleflerin hastaneden aldığı sağlık kurulu raporları Başkanlık'ın işlem birimlerinin erişimine açılarak e-rapor paylaşımı gerçekleştirilecek.
2020 sonuna kadar da sistem üzerinden 228 başvuru alınıp sonuçlandırıldı.
Bu yıl EVİS sisteminin tüm ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.
VERGİ İNDİRİMİ İLE ERKEN EMEKLİLİK
Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanlara vergi indirimi uygulanıyor. Söz konusu indirim için Merkez Sağlık Kurulu'nca verilmiş rapor gerekiyor. Vergi indirimi alan engelliler yaş şartı olmadan erken emekli olabiliyor.
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