12 Mayıs 2021, Çarşamba
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İstihdama yeni destek! Eleman alana müjde

Hükümetten istihdama yeni destek! AK Parti'nin Başkanlığı'na sunduğu teklife göre; mikro ve küçük ölçekli işletmeler, ilave olarak istihdam ettikleri işçiler için ödemeleri gereken primleri, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşürebilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2021
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İstihdama yeni destek! Eleman alana müjde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ilave istihdama yeni destek müjdesi hayata geçiriliyor.



AK Parti'nin Başkanlığı'na sunduğu teklife göre; mikro ve küçük ölçekli işletmeler, ilave olarak istihdam ettikleri işçiler için ödemeleri gereken primleri, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşürebilecek.

Bu destek 12 ay devam edecek. En fazla 5 kişiye kadar destek verilecek. Mahsup edilecek işçi başına prim tutarı aylık bin 341, 12 aylık ise 16 bin 100 lira olacak.

İlave istihdam edilecek işçinin son 3 ayda 12 günden fazla bir işte çalışmaması gerekiyor.

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