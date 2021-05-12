Kanser hastasına emekli maaşı: İşte 18 aylık maaşı almanın formülü

Sosyal güvenlik mevzuatımızda malul olan sigortalılar için erken emeklilik hakkı bulunuyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu gösterir rapora ihtiyaç duyuluyor. Malulen emeklilikte sigorta öncesindeki rahatsızlıklar değil, çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan hastalıklara bakılıyor.