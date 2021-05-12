Kanser hastasına emekli maaşı: İşte 18 aylık maaşı almanın formülü
Kanser hastalarına emekli maaşı... Malulen emeklilik şartlarında yapılan değişikliklerle kanser hastalarına 18 ay malullük maaşı ödeniyor. Süre, hastalığına göre 24 aya kadar çıkıyor. Peki, maaşı almanın şartları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...
Sosyal güvenlik mevzuatımızda malul olan sigortalılar için erken emeklilik hakkı bulunuyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu gösterir rapora ihtiyaç duyuluyor. Malulen emeklilikte sigorta öncesindeki rahatsızlıklar değil, çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan hastalıklara bakılıyor.
YÖNETMELİKLE GELDİ
Malulen emeklilik şartlarıyla ilgili çıkartılan yönetmeliklerde ve yapılan değişikliklerle kanser hastalarına özel bir imkan tanınıyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve ekinde detaylar belirlendi.
Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyanlar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre genel olarak 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor.
İŞTE KAPSAMI
İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri dışındaki tüm malign hastalıklar: Teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir.
Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.
AKUT lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfomadahil): Tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.
Allojenik transplantasyon: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.
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