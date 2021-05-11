11 Mayıs 2021, Salı
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Hesaplara yatırıldı: Engelli yakınına 1.657 TL ücretsiz izinde olana 1.500 TL

Bayram öncesi milyonlara destek yapıldı. Evde bakım yardımı öncesine çekilirken; 536 bin kişinin ödemeleri dün hesaplarına yatırıldı. Ücretsiz izinde olanlara yönelik nakdi ücret desteği ödemeleri de dün gerçekleştirildi. Kamu işçilerine de 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Hesaplara yatırıldı: Engelli yakınına 1.657 TL ücretsiz izinde olana 1.500 TL

Bayram öncesi milyonlarca kişiye ödeme yapıldı.

Evde bakım yardımı öncesine çekilirken; 536 bin kişinin ödemeleri dün hesaplarına yatırıldı.

Ücretsiz izinde olanlara yönelik nakdi ücret desteği ödemeleri de dün gerçekleştirildi.

Kamu işçilerine de 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak.

ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini, ödeme tarihinin öne çekildiğini belirterek, "Dün ödemeleri yaptık" dedi.

Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Yanık, Mayıs'ta 888.5 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin dün yapıldığını duyurdu.

Nakdi ücret desteği kapsamında çalışan başına aylık bin 500 lira ödeme yapılıyor.

Evde yakınına bakanlar ise bin 657 lira maaş alıyor.

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