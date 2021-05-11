Hesaplara yatırıldı: Engelli yakınına 1.657 TL ücretsiz izinde olana 1.500 TL
Bayram öncesi milyonlara destek yapıldı. Evde bakım yardımı Ramazan Bayramı öncesine çekilirken; 536 bin kişinin ödemeleri dün hesaplarına yatırıldı. Ücretsiz izinde olanlara yönelik nakdi ücret desteği ödemeleri de dün gerçekleştirildi. Kamu işçilerine de 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak.
Bayram öncesi milyonlarca kişiye ödeme yapıldı.
Evde bakım yardımı Ramazan Bayramı öncesine çekilirken; 536 bin kişinin ödemeleri dün hesaplarına yatırıldı.
Ücretsiz izinde olanlara yönelik nakdi ücret desteği ödemeleri de dün gerçekleştirildi.
Kamu işçilerine de 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini, ödeme tarihinin öne çekildiğini belirterek, "Dün ödemeleri yaptık" dedi.
Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Yanık, Mayıs'ta 888.5 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin dün yapıldığını duyurdu.
Nakdi ücret desteği kapsamında çalışan başına aylık bin 500 lira ödeme yapılıyor.
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