11 Mayıs 2021, Salı
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Kalekim ne zaman işlem görecek? KLKIM halka arz sonuçları sonrası Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu

? Yatırımcıların yakından takip ettiği Kalekim halka arz konusunda detaylar belli oldu. 6-7 Mayıs'ta halka arz talep toplama yapan Kalekim'in borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyordu. Talep toplama halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, ? KLKIM halka arz sonuçları sonrası Borsa İstanbul işlem tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Kalekim ne zaman işlem görecek? KLKIM halka arz sonuçları sonrası Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu

açıklandı. Ak Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda talep toplama işlemleri 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler işlem görme tarihine çevrildi. Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulandı. Peki, ? KLKIM halka arz sonuçları sonrası Borsa İstanbul işlem tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

KALEKİM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kalekim'in Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu. Talep toplama sonrası payların 18 Mayıs 2021 tarihinde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

KALEKİM HALKA ARZ KODU VE HİSSE FİYATI

Hisse kodu: Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("KLKIM")

Pay başına fiyat: 13,75 – 14,75 TL

KALEKİM HALKA ARZ DETAYLARI

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının birincil halka arzına ilişkin talep toplama 6 - 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında (2 gün süreyle) gerçekleştirildi. 13,75 TL – 14,75 TL fiyat aralığından talep toplandı.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 115.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 15.000.000 TL nominal değerli, 1.500.000.000 adet B Grubu pay ile mevcut ortaklardan H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. 'nin sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli 1.500.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal değerli 3.000.000.000 adet B Grubu pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. 'ye ait 4.500.000 TL nominal değerli 450.000.000 adet B Grubu payın toplam pay miktarına eklenmesi planlanıyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 34.500.000 TL nominal değerli 3.450.000.000 adet B Grubu payın halka arzı gerçekleşecek.

Tahsisat grupları, %68 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %2 Şirket Çalışanları şeklinde belirlendi.

Önemli Not 1: Fiyat istikrarı işlemleri 30 gün boyunca geçerli olacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak olup, mükerrerlik taraması yapılacaktır. (Yatırımcıların birden fazla talep girmesi durumunda en yüksek talepleri kabul edilecek diğerleri dağıtımda dikkate alınmayacaktır.)

Önemli Not 3: Bedel farkının talebe dönüştürülmesinden sonra kalan bakiye ve/veya karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben derhal, talebi giren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar izahname uyarınca kaldırılacaktır.

Talep toplama sonrası payların 18 Mayıs 2021 tarihinde Borsa'da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.

Önemli Not 4: Halka arz talebinde minimum adet 1'in dışında seçilirse, izahname dağıtım ilkeleri gereği, pay almaya hak kazanamayabilirsiniz.

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