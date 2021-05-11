Kalekim ne zaman işlem görecek? KLKIM halka arz sonuçları sonrası Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu

KALEKİM HALKA ARZ DETAYLARI

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının birincil halka arzına ilişkin talep toplama 6 - 7 Mayıs 2021 tarihleri arasında (2 gün süreyle) gerçekleştirildi. 13,75 TL – 14,75 TL fiyat aralığından talep toplandı.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 115.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 15.000.000 TL nominal değerli, 1.500.000.000 adet B Grubu pay ile mevcut ortaklardan H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. 'nin sahip olduğu 15.000.000 TL nominal değerli 1.500.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 30.000.000 TL nominal değerli 3.000.000.000 adet B Grubu pay halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. 'ye ait 4.500.000 TL nominal değerli 450.000.000 adet B Grubu payın toplam pay miktarına eklenmesi planlanıyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 34.500.000 TL nominal değerli 3.450.000.000 adet B Grubu payın halka arzı gerçekleşecek.