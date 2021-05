Elon Musk'tan son dakika Tesla Dogecoin açıklaması! 11 Mayıs Dogecoin ne kadar oldu? Yükselecek mi, düşecek mi?

Son dakika... Elon Musk'tan Dogecoin ile ilgili yeni paylaşım geldi. Tesla'nın sahibi Elon Musk, Dogecoin'i yükseltmek için kendini "Dogefather" olarak ilan etti. Geçtiğimiz gün NBC TV'de yayınlanan SNL programına katılan Elon Musk'ın "Doge" açıklaması sonrası Dogecoin sert düştü. Musk'ın bugün yaptığı paylaşım sonrası Dogecoin'de bir hareketlilik yaşandı. Peki, Elon Musk Tesla ve Dogecoin ile ilgili ne dedi? 11 Mayıs Dogecoin ne kadar oldu? Yükselecek mi, düşecek mi? İşte cevaplar...

ELON MUSK'TAN DOGECOİN PAYLAŞIMI

Elon Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Do you want Tesla to accept Doge?", yani "Tesla'nın Doge'yi kabul etmesini istiyor musun" dedi. Bu gelişmelerin ardından 0,49 seviyesinde olan Dogecoin, 0,54 seviyesine kadar yükseldi.