Son dakika: Binance durduruldu mu? Binance yasaklandı mı, kapandı mı? Binance para çekme sorunu düzeldi mi?

Son dakika... Binance durduruldu mu? Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'de para çekme sorunu yaşanıyor. Halihazırda 5 bine yakın kripto para birimi ve bu paraların alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği 21 bine yakın kripto para borsası bulunuyor. Bu borsalarda dünyada en çok kullanılan Binance'nin para çekme sorunu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, Binance durduruldu mu? Binance yasaklandı mı, kapandı mı? Binance para çekme sorunu düzeldi mi? İşte cevaplar...

BINANCE DURDURULDU MU?

Binance uygulamasına erişim sorunu yaşanmıyor. Uygulamaya herhangi bir durdurma ya da yasaklama gibi kararlar gelmedi. Yapılan açıklamaya göre, Binance'de gün içerisinde para çekme sorunu yaşandı.