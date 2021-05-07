İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İstanbul'da tam kapanmada 344.785 aileye 1100'er lira yardım yapıldı

KENTTE 7 BİN 828 TON PATATES VE 1834 TON SOĞAN DAĞITILDI

Yerlikaya, bir diğer paylaşımında ise "Değerli hemşerilerim, mübarek ramazan ayında İstanbul'umuzda, 7 bin 828 ton patates ve 1834 ton soğan dağıtımı yapıldı. Çiftçilerimizin yüzü güldü, vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılandı. Bu dağıtımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.