Nintendo 4,4 milyar dolar net kar elde etti!
Son dakika haberine göre; Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2020 mali yılında net karını, önceki yıla kıyasla yüzde 85,7 artırarak 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) çıkardı.
Buna göre satışların yüzde 34,4 artışla 1,76 trilyon yene (16,1 milyar dolar) çıktığı 2020 mali yılında işletme karı ise yüzde 81,8 artışla 640,6 milyar yene (5,8 milyar dolar) çıktı.
Nintendo, 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında net karını, yeni bir rekorla 480,3 milyar yene (4,4 milyar dolar) çıkardı. Bu rakam, 2019 mali yılına kıyasla yüzde 85,7 oranında yükseldi.
Firma en son 2008'de 279 milyar yenlik (2,55 milyar dolar) rekor net kar elde etmişti.
YARI İLETKEN ÇİP TEDARİKİ
Nintendo, 2021 mali yılındaki satış hedefini ise 1,6 trilyon yen (14,6 milyar dolar), işletme karını 500 milyar yen (4,5 milyar dolar), net karını ise 340 milyar yen (3,1 milyar dolar) bekliyor.
Nintendo Başkanı Furukawa Shuntaro, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "Evde kal çağrılarının, trendi nasıl etkileyeceğini tahmin edebilmek oldukça zor." dedi.
Elektronik ve otomobil parça üretiminde yaygın kullanılan yarı iletken çiplerin tedarik sıkıntısına değinen Furukawa, "Dilediğimiz üretim hedeflerine ulaşamıyoruz" diye konuştu.
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