07 Mayıs 2021, Cuma
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1.100 TL destek kapıda veriliyor! İhtiyacı olana anında yardım

Devletten ihtiyacı olana 1.100 TL'lik destek... kapsamında bin 100 lira tutarındaki nakdi yardım, ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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1.100 TL destek kapıda veriliyor! İhtiyacı olana anında yardım
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında bin 100 lira tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını söyledi.



e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya kullanan yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye bin 100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktaran Yanık, şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız."



BURSLAR HESAPTA
Gençlik ve Spor Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin dün hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.



Kasapoğlu, ödemelerin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını kaydetti.




Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar dün ödemelerini alırken; 2 olanlara bugün, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 olanlara 9 Mayıs, 8 olanlara ise 10 Mayıs'ta ödemeleri yapılacak.

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