1.100 TL destek kapıda veriliyor! İhtiyacı olana anında yardım
Devletten ihtiyacı olana 1.100 TL'lik destek... Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında bin 100 lira tutarındaki nakdi yardım, ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında bin 100 lira tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını söyledi.
e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye bin 100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktaran Yanık, şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız."
BURSLAR HESAPTA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin dün hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Kasapoğlu, ödemelerin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını kaydetti.
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