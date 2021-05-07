07 Mayıs 2021, Cuma
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Milyonları ilgilendiriyor! BES’te yeni dönem başlıyor

Son dakika haberine göre; Bireysel Emeklik Sistemi'ndeki 12.6 milyon tasarruf sahibinin yıl içinde daha çok fon değişikliği yapabilmesine olanak tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Milyonları ilgilendiriyor! BES’te yeni dönem başlıyor

BES'e ilişkin yapılan düzenlemeler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre, emeklilik yatırım fonları merkezi bir platformdan alınıp satılabilecek ve katılımcılar piyasadaki tüm şirketlerin fonlarını portföylerine ekleyebilecek.

Yönetmelikte, katılımcıların her bir sözleşmesi için yılda 6 kez yapılabilen fon dağılımı değişikliği 12'ye çıkarıldı. BES'e ilişkin yapılan düzenlemeler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

TÜM FONLAR SUNULACAK
Yönetmeliğe göre, 'nda (BEFAS) işlem görecek başka şirketlerin kurucusu olduğu fonların, kurum tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek katılımcılara sunulması zorunlu olacak. Artık katılımcılar bireysel emeklilik sözleşmelerine piyasadaki tüm emeklilik fonlarını portföyüne ekleyebilecek.

Bu fonların alım satımı, Takasbank) tarafından 'nun uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek.

50 MİLYARLIK POTANSİYEL
Ekonomi reform paketi kapsamında emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin 2023'e kadar BES'e aktarımına imkân verilecek. 'nin tespitlerine göre aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar lira, toplam potansiyelin ise 50 milyar lirayı bulması bekleniyor.

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