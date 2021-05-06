Son dakika | 100 bin TL destek kimlere verilecek | 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli kredi! Piyasaların merakla beklediği haber

Destek paketine pandemi sürecinden en çok etkilenen turizm ve hizmet sektörlerinin de alınması planlanıyor. Kredinin 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli olması bekleniyor. Kredi kullanan işletmelerin, her bir ilave istihdam sağlanan kişi için 12 ay boyunca ödedikleri sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri kredi faiz bakiyesinden düşülebilecek. Böylece, kredinin faiz yükünün büyük bir kısmını da devlet üstlenmiş olacak.