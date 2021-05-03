Faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği...

3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği kimler alabilir? Esnafa destek yardımı başvuruları başladı. Gelir kaybı desteği ve kira yardımının yanı sıra mikro ölçekli işletmelere 30.000, küçük işletmelere ise tam 75.000 liralık üst limitli kredinin sağlanacağı açıklandı. Söz konusu krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği kimler alabilir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Esnafa gelir kaybı desteği, kira yardımı ve kredi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Sonuçlar ise destek başvuruları tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Kredi desteği başvuruları 3-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.