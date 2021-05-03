Faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği...
Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Tam kapanma dönemine geçiş ile birlikte destek paketleri tek tek açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnada gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığının duyurduktan sonra KOSGEB aracılığıyla 3 yı geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteği verileceğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından destek paketleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği kimler alabilir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi desteği kimler alabilir? Esnafa destek yardımı başvuruları başladı. Gelir kaybı desteği ve kira yardımının yanı sıra mikro ölçekli işletmelere 30.000, küçük işletmelere ise tam 75.000 liralık üst limitli kredinin sağlanacağı açıklandı. Söz konusu krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği kimler alabilir? Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? Gelir kaybı ve kira desteği başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Esnafa gelir kaybı desteği, kira yardımı ve kredi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Sonuçlar ise destek başvuruları tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Kredi desteği başvuruları 3-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.
3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek."
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
BAKAN VARANK'TAN "DESTEK PAKETİ" AÇIKLAMASI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KOSGEB'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.
Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandeminin, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdiğini bildirdi. Sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin birbiri ardına geldiğini kaydeden Varank, "Bu dönemde Covid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk. Bu süreçten elbette ekonominin belkemiği olarak kabul ettiğimiz KOBİ'lerimiz de etkilendi. Pandeminin KOBİ'ler üzerindeki bu etkisini azaltmak için elimizdeki tüm enstrümanları aktif şekilde kullanmaya başladık. KOSGEB alacaklarını 3 ay süreyle erteledik, projelere de 4 ay ek süre tanıdık. Süreç boyunca yaptığımız anketlerle de KOBİ'lerimizin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmedik" dedi.
'İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'
Bakan Varank, Başkan Erdoğan'ın KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programını duyurduğunu anımsatarak, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Covid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak. Bu programımız ile bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin TL'ye kadar ilave destek sağlayacağız. Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız" ifadelerini kullandı.
'BU PROGRAMDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUM'
"Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz" diyen Bakan Varank, "Şu anki hedefimiz, Haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum." dedi. Bakan Varank, başvuruları 3-21 Mayıs arası alacaklarını kaydetti.
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