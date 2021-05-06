Beklenen gün geldi çattı: Emeklinin 1.100 TL ikramiyesi hesaplarda
Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemeleri başlıyor. SSK emeklileri bugün, Bağ-Kur ve memur emeklileri yarın bayram ikramiyesini hesaplarında görecek. Emeklilere bin 100 lira verilirken, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise aylıkları oranında ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak.
Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması şartı aranıyor.
Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinden Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.
Nisan ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, bu ay maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.
Bu kişiler Kurban Bayramı öncesinde de bin 100 lira alıp bu yıl çift ikramiyeyi cebine koymuş olacak.
Siber dolandırıcılar, bayram ikramiyesi ödemelerini fırsat bildi.
Bayram ikramiyesinin, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek olmasına karşın; siber suçlular, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS'leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemini devreye soktu.
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