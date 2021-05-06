Beklenen gün geldi çattı: Emeklinin 1.100 TL ikramiyesi hesaplarda

Bayram ikramiyesinin, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek olmasına karşın; siber suçlular, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS'leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemini devreye soktu.