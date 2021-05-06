06 Mayıs 2021, Perşembe
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Beklenen gün geldi çattı: Emeklinin 1.100 TL ikramiyesi hesaplarda

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemeleri başlıyor. emeklileri bugün, ve memur emeklileri yarın bayram ikramiyesini hesaplarında görecek. Emeklilere bin 100 lira verilirken, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise aylıkları oranında ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2021
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Beklenen gün geldi çattı: Emeklinin 1.100 TL ikramiyesi hesaplarda

Yaklaşık 12.7 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor.

emeklileri bugün, ve memur emeklileri yarın bayram ikramiyesini hesaplarında görecek.

Emeklilere bin 100 lira verilirken, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise aylıkları oranında ödeme yapılacak.

Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?


Yasaya göre, ikramiyeden yararlanmak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması şartı aranıyor.

Bu kapsamda ikramiyesinden 'ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.

sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, bu ay maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.

Bu kişiler öncesinde de bin 100 lira alıp bu yıl çift ikramiyeyi cebine koymuş olacak.

ve 'da emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

'tan itibaren emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini önümüzdeki yıl alacak.

İKRAMİYE TUZAĞINA DİKKAT!


Siber dolandırıcılar, bayram ikramiyesi ödemelerini fırsat bildi.

Bayram ikramiyesinin, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek olmasına karşın; siber suçlular, vatandaşları kandırmak için "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın" SMS'leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemini devreye soktu.

SMS'te yer alan linke tıklayan vatandaşlar, kişisel bilgilerini girdikleri anda tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor.

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