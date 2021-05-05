05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Zamlı ikramiye ödemeleri başlıyor: Yüzde 10'luk artıştan milyonlar faydalanacak

Milyonların beklediği bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor. Bayram ikramiyeleri emeklilerine yarın, ve emeklilerine ise Cuma günü ödenecek. Emeklilere bin 100 lira verilirken, yüzde 10'luk artıştan dul ve yetimler de yararlanacak. Peki tam kapanmadan dolayı maaşlar nasıl çekilecek? Bankaya gitmek serbest mi? İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.05.2021
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Zamlı ikramiye ödemeleri başlıyor: Yüzde 10'luk artıştan milyonlar faydalanacak

Başta emekliler olmak üzere 12.7 milyon kişinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi dönemi geldi, çattı.

Bayram ikramiyeleri emeklilerine yarın, ve emeklilerine ise Cuma günü ödenecek.

KİMLER YARARLANACAK?


'dan emekli aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

NE KADAR VERİLECEK?


Emekliler bin 100 lira alacak.

aylığı alanlara ölüm aylığı oranında, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

Bu yıl toplam ikramiye 2 bin 200 lirayı bulmuş olacak.

EMEKLİYE, ENGELLİYE, YAŞLIYA EVDE ÖDEME


Ödemelere kapanma ayarı geldi.

Bankaya gidemeyecek durumda olan, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan emekliler maaş, ikramiye, aylık ve diğer ücret ödemelerini evinden alabilecek.

Bankalar da mesai saatlerini esnetti.

Bankalar Birliği'nin tavsiye kararı doğrultusunda bankalar emekli ikramiyeleri ve aylıkların yatacağı günlerde 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, bayram arifesinde 9.00-12.30 arasında çalışacak.

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