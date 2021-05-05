THY küresel çaptaki rakipleri zarar ederken 61 milyon dolar net kâr sağladı
Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19'a karşın bu yılın ilk çeyreğinde kâr açıklamayı başardı. Küresel rakipleri zarar ederken; THY yılın ilk 3 ayını 61 milyon dolar net kârla tamamladı. İlk çeyrekte Lufthansa 1 milyar euro, Swiss Air 350 milyon dolar zarar açıklamıştı.
Türk Hava Yolları (THY), Covid-19'a karşın bu yılın ilk çeyreğinde kâr açıklamayı başardı. Küresel rakipleri zarar ederken; THY yılın ilk 3 ayını 61 milyon dolar net kârla tamamladı.
İlk çeyrekte Lufthansa 1 milyar euro, Swiss Air 350 milyon dolar zarar açıklamıştı.
Ortaklığın ilk çeyrekteki toplam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düştü.
Toplam gelirin yüzde 46'sını oluşturan kargo gelirleri yüzde 77 artış gösterdi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Bu başarı, milli görev bilincimizin, mesleki kabiliyetimizin ve kriz yönetme tecrübemizin ortak bir sonucudur" dedi.
27.975: Çalışan sayısı
50.009: Konma sayısı
6.4 milyon: Yolcu sayısı
362: Uçak sayısı
211.6 milyar TL: Aktif büyüklüğü
13.3 milyar TL: Hasılat
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