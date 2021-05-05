05 Mayıs 2021, Çarşamba
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THY küresel çaptaki rakipleri zarar ederken 61 milyon dolar net kâr sağladı

(), Kovid-19'a karşın bu yılın ilk çeyreğinde kâr açıklamayı başardı. Küresel rakipleri zarar ederken; THY yılın ilk 3 ayını 61 milyon dolar net kârla tamamladı. İlk çeyrekte 1 milyar euro, 350 milyon dolar zarar açıklamıştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.05.2021
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THY küresel çaptaki rakipleri zarar ederken 61 milyon dolar net kâr sağladı

Türk Hava Yolları (THY), Covid-19'a karşın bu yılın ilk çeyreğinde kâr açıklamayı başardı. Küresel rakipleri zarar ederken; yılın ilk 3 ayını 61 milyon dolar net kârla tamamladı.

İlk çeyrekte 1 milyar euro, Swiss Air 350 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Ortaklığın ilk çeyrekteki toplam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düştü.

Toplam gelirin yüzde 46'sını oluşturan gelirleri yüzde 77 artış gösterdi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Bu başarı, milli görev bilincimizin, mesleki kabiliyetimizin ve kriz yönetme tecrübemizin ortak bir sonucudur" dedi.

27.975: Çalışan sayısı

50.009: Konma sayısı

6.4 milyon: Yolcu sayısı

362: Uçak sayısı

211.6 milyar TL: Aktif büyüklüğü

13.3 milyar TL: Hasılat

438 milyon TL: Net kâr

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