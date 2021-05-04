Evde bakım yardımı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı? Son gelişmeler...
Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım yardımı, hasta, yaşlı ve engelli bireylerin desteklenmeleri açısından veriliyor. Her ayın 15 ile 30'u arasında ödenen evde bakım yardımının bu ay hangi tarihlerde yatacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, gözler ödemelerin bayram öncesi yapılıp yapılmayaağına çevrildi. Peki, evde bakım yardımı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte son gelişmeler...
Evde bakım yardımı bayramdan önce yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım yardımı ödemeleri yapılıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlitke en çok merak edilenlerden biri de evde bakım yardımı oldu. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin bayramdan önce yapılmasını talep ediyor. Bu kapsamda internet üzerinde konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, evde bakım yardımı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte cevaplar...
EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek.
Evde bakım maaşlarının bayramdan önce ödenmesi kararı alınmazsa, ödemeler ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilecek.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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