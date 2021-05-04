Evde bakım yardımı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı? Son gelişmeler...

Evde bakım yardımı bayramdan önce yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım yardımı ödemeleri yapılıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlitke en çok merak edilenlerden biri de evde bakım yardımı oldu. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin bayramdan önce yapılmasını talep ediyor. Bu kapsamda internet üzerinde konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, evde bakım yardımı bayramdan önce yatacak mı? 2021 Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte cevaplar...

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek.

Evde bakım maaşlarının bayramdan önce ödenmesi kararı alınmazsa, ödemeler ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilecek.