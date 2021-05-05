Son dakika: Pandemi desteğinde başvurular başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu mikro ve küçük işletmelere Hızlı Destek Programı'na ilk gün 22 bin 521 esnaf başvurdu. İlk günden binlerce esnafa onay çıktı. Bir ay daha uzatılan gelir kaybı, kira desteğinden yararlanan esnaf sayısı da 1 milyon 200 bine ulaştı, yapılan ödeme de 3.2 milyar lira oldu.