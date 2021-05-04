Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara balık başına 5 lira ödenecek!

PARMAĞI KOPARTABİLİR!

Akdeniz bölgesinde bazı insanlar tarafından bilinçsizce tüketilebilmektedir. Ancak çoğu insan zehirli olduğunu dahi bilmemektedir. Balon balığı avlanırken düz dişleriyle insan parmağını bile koparabilir.

Genelde avlanılması kolay olan balık pek yem seçmez ve hemen oltaya atlar. Düz olan dişleri oltayı kolayca kesebilir.