04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara balık başına 5 lira ödenecek!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara balık başına 5 lira ödenecek!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ülke ekonomisinin zarar görmemesi adına avlayanlara, balık başı ödeme yapılacak. Karar 2023 yılına kadar uygulamaya konuldu. Zehirli etinden dolayı ticari değeri olmayan balon balığının dişleriyle insan parmağını bile kopartabildiği biliniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avlayanlara balık başına 5 lira ödenecek!

Resmi Gazete'de , ve 'de sıkça görülmeye başlanan ve çok zehirli olan avcılığının desteklenmesine yönelik karar yer aldı.

Kararda, "Balon Balığı Avcılığının desteklenmesi Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanunun 19'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Karara göre balık başı ödeme yapılacak.

Karar şu şekilde:

BALON BALIĞI NEDİR?

Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türüdür. Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılmıştır.

ZEHİR TAŞIDIĞI İÇİN TİCARİ DEĞERİ YOK

Zehirli etinden dolayı ticari değeri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, kas felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabilmektedir.


PARMAĞI KOPARTABİLİR!

Akdeniz bölgesinde bazı insanlar tarafından bilinçsizce tüketilebilmektedir. Ancak çoğu insan zehirli olduğunu dahi bilmemektedir. Balon balığı avlanırken düz dişleriyle insan parmağını bile koparabilir.

Genelde avlanılması kolay olan balık pek yem seçmez ve hemen oltaya atlar. Düz olan dişleri oltayı kolayca kesebilir.

Balık ilk olarak oltaya geldiğinde yukarıya çekilirken şişerek kendi hacminin 3 katına kadar su ile doldurur ve gittikçe ağırlaşır. Balon balığı, genelde kıyıdan 50-100 metre açıklarda bulunur ve kıyıya çok yaklaşamaz.

Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Halk dilinde "balon balığı" olarak bilinir. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA