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Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL

Kovid-19 salgınıyla birlikte arı sütü, doğal ürünlerle beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların gözdesi haline geldi. 'da arı sütü üreticiliği yapan Mehmet Durgut ve , bu yılın ilk hasadını yaptı. Binbir zahmetle elde edilen arı sütünün fiyatı ise cep yakıyor. Bağışıklığı güçlendiren ve faydaları saymakla bitmeyen bu besinin kilosu 8 bin liradan satılıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2021
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Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL

Coronavirüs salgınıyla birlikte arı sütü, doğal ürünlerle beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların gözdesi haline geldi.


'da arı sütü üreticiliği yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı.

Binbir zahmetle elde edilen arı sütünün fiyatı ise cep yakıyor.

Bağışıklığı güçlendiren ve faydaları saymakla bitmeyen bu besinin kilosu 8 bin liradan satılıyor.

Arı sütünü gram gram sağdıklarını ifade eden Mehmet Durgut, "Bu yıl 150 kovanla arı sütü üretimine başladık. 150 kovan arıdan günlük 1 kilo süt üretimi yapıyoruz.

Coronavirüs sürecinde yoğun talep var, tüm stoklarımızı sattık. dışından da talep büyük, kilosunu 8 bin liradan satıyoruz" dedi.

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