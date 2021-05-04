Fark göründü: Emekliye çifte zam!
Emekliye çifte zam müjdesi... 4 aylık enflasyona göre memurlara ve memur emeklilerine Temmuz’da yüzde 3’lük zamma ilaveten yüzde 2.45 fark çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da yüzde 5.45 oldu. Geriye 2 veri kaldı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan'da yüzde 1.68 arttı.
Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.
Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti.
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.45 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 2.45 fark çıktı.
Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonu eklenecek, Temmuz artışı ortaya çıkacak.
Memur Yüzde 3+2.45
TABAN AYLIKLAR
Esnaf emeklisi mevcutta 2.044,43 yenide 2.155,85
SSK (2000 öncesi emekli) mevcutta 2.419,77 yenide 2.551,64
Memur emeklisi mevcutta 3.020,66 yenide 3.185,28
Bağ-Kur tarım emeklisi mevcutta 1.662,00 yenide 1.752,57
Memur mevcutta 3.993,01 yenide 4.210,62
ENFLASYON YÜZDE 17.14
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan'da aylık bazda yüzde 1.68 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17.14'e çıktı. Nisan'da, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7.57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2.13 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Nisan'da en yüksek fiyat artışı yüzde 24.91 ile domateste yaşandı.
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