04 Mayıs 2021, Salı
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Fark göründü: Emekliye çifte zam!

Emekliye çifte zam müjdesi... 4 aylık enflasyona göre memurlara ve emeklilerine ’da yüzde 3’lük zamma ilaveten yüzde 2.45 fark çıktı. ve emeklilerinin artışı da yüzde 5.45 oldu. Geriye 2 veri kaldı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2021
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Fark göründü: Emekliye çifte zam!

Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da zammını merak ediyor.

Bunun için de enflasyon verileri yakından takip ediliyor.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon ve emeklilerinin zam oranını gösterecek.

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, ve Bağ- Kur emeklileri de o kadar zam alacak.

Memurlar ve emeklilerine ise yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

ENFLASYON FARKI OLUŞTU


(TÜİK), dün Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

(TÜFE) Nisan'da yüzde 1.68 arttı.

Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.

Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti.

4 aylık enflasyona göre emeklilerinin zam oranı yüzde 5.45 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük artışa ilaveten yüzde 2.45 fark çıktı.

Kesin oranlar için geriye 2 veri kaldı. Mayıs ve Haziran enflasyonu eklenecek, ortaya çıkacak.

4 AYLIK ARTIŞLAR


SSK ve Bağ-Kur emeklisi Yüzde 5.45


emeklisi Yüzde 3+2.45


Memur Yüzde 3+2.45

TABAN AYLIKLAR
emeklisi mevcutta 2.044,43 yenide 2.155,85


SSK (2000 öncesi emekli) mevcutta 2.419,77 yenide 2.551,64


Memur emeklisi mevcutta 3.020,66 yenide 3.185,28
Bağ-Kur tarım emeklisi mevcutta 1.662,00 yenide 1.752,57


Memur mevcutta 3.993,01 yenide 4.210,62

ENFLASYON YÜZDE 17.14
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan'da aylık bazda yüzde 1.68 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17.14'e çıktı. Nisan'da, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7.57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2.13 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Nisan'da en yüksek fiyat artışı yüzde 24.91 ile domateste yaşandı.

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