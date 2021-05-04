Fark göründü: Emekliye çifte zam!

ENFLASYON YÜZDE 17.14

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan'da aylık bazda yüzde 1.68 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17.14'e çıktı. Nisan'da, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7.57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2.13 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Nisan'da en yüksek fiyat artışı yüzde 24.91 ile domateste yaşandı.

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