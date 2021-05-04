IMF’den salgın desteklerinde Türkiye'ye övgü: En fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu

KORUMA KALKANI

Bir yılı geride bıraktığımız salgının başlamasından bu yana ekonomik ve toplumsal istikrarı sağlamak için milyarlarca lira kaynak aktarıldı. Raporda en dikkati çeken yardım ise 60 milyar lirayı aşan Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde yapılan yardımlar oldu.