IMF’den salgın desteklerinde Türkiye'ye övgü: En fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu
IMF tarafından yayımlanan Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu. Raporda en dikkati çeken yardım ise 60 milyar lirayı aşan Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde yapılan yardımlar oldu.
AK Parti, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye'den övgü ile bahsettiği salgın sürecindeki sosyal devlet başarısını rapor haline getirdi. IMF tarafından yayımlanan Mali İzleme Raporu'na göre, salgın sürecinde Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri arasında GSYH'sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu.
Türkiye'nin likit destek oranı GSYH'sinin yüzde 9.4'ü oranında olurken, aynı kategorideki ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yaklaşan ülke yüzde 6.2 ile Brezilya oldu.
KORUMA KALKANI
Bir yılı geride bıraktığımız salgının başlamasından bu yana ekonomik ve toplumsal istikrarı sağlamak için milyarlarca lira kaynak aktarıldı. Raporda en dikkati çeken yardım ise 60 milyar lirayı aşan Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde yapılan yardımlar oldu.
Esnaf ve sanatkârı desteklemek için bu dönemde önemli adımlar atıldı. 947 bin 633 esnafa gelir kaybı ödemesi yapılırken, 984 bin 937 kişiye 42 milyar 600 milyon lira Hazine faiz destekli kredi sağlandı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 18 milyar 800 milyon lira kredi kullandırıldı. 824 bine yakın esnafın 5.5 milyar liralık kredisi ertelendi.
YENİ MÜJDELER AÇIKLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan'da açıkladığı yeni destek paketinde de her kesime önemli destekler sağlandı. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 1.100 liraya çıkarıldı. Memur maaşları 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacak.
Pandemiden olumsuz etkilen esnafa bin TL gelir desteği 500 ve 750 TL kira desteği bir ay uzatıldı.
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