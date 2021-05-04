İhracatta rekor üstüne rekor: Nisan’da yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı
İhracatta rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Böylece tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamına imza atıldı. Nisan aynı zamanda, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.
İhracat Nisan'da yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamına imza atıldı. Nisan aynı zamanda, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 33.1 artarak 68.7 milyar doları aştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2019'la karşılaştırıldığında ise ihracatın, Nisan'da yüzde 22.3 arttığını belirterek, "Bugün itibarıyla ihracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde" dedi.
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