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İhracatta rekor üstüne rekor: Nisan’da yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı

İhracatta rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Böylece tüm zamanların en yüksek ayı ihracat rakamına imza atıldı. Nisan aynı zamanda, 'den sonra tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.05.2021
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İhracatta rekor üstüne rekor: Nisan’da yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı

İhracat 'da yüzde 109 artarak 18.8 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamına imza atıldı. Nisan aynı zamanda, 'den sonra tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 33.1 artarak 68.7 milyar doları aştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'la karşılaştırıldığında ise ihracatın, Nisan'da yüzde 22.3 arttığını belirterek, "Bugün itibarıyla ihracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde" dedi.

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