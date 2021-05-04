Bodrum'da sezonluk lüks villa 300.000 TL! Pandemi fiyatları tavan yaptırdı
Koronavirüs döneminde Bodrum tatilcilerin sığınağı oldu. Koronadan kaçanların talebi, doğal olarak satılık ve kiralık konut fiyatlarını da artırdı. PARA Dergisi'nin haberine göre, ilçede villadan müstakil evlere, rezidanslardan sıradan konutlara, yaşanabilecek her tür gayrimenkule yönelik talep adeta patladı. Deniz gören lüks villaların aylık kirası 100 bin TL'ye kadar çıktı.
Turistik ilçe Bodrum, sığınma merkezi olup çıktı. Coronadan kaçanların talebi, doğal olarak satılık ve kiralık konut fiyatlarını da artırdı. PARA Dergisi'nin haberine göre, ilçede villadan müstakil evlere, rezidanslardan sıradan konutlara, yaşanabilecek her tür gayrimenkule yönelik talep adeta patladı.
Evden çalışan beyaz yakalıların ilgisiyle ilçede deniz gören lüks villaların aylık kirası 100 bin TL'ye kadar çıktı. Ev sahipleri ucuz eve geçip kendi evlerini bile 25-30 bin TL'den kiralamaya başladı.
SEZON İNDİRİMLİ!
Bodrum'da temmuz ve ağustos aylarında denize yakın evlerde aylık kiraların 25 bin TL'den başladığı, denize sıfır olanların ise 75 bin TL olduğu ortaya çıktı.
Sezonluk evlerin ise 250 bin TL'ye kadar kiracı bulduğu anlaşıldı. İlçede 12 ay yaşanabilecek ev arayışları da zirve yaptı. Şehrin nüfusu neredeyse ikiye katlandı.
GÜNLÜK 10 BİN LİRA
Bodrum, yaz ayında yaklaşık 2 milyon kişiyi ağırlamaya başladı. Villa kiralamalarda yatak sayısı, havuz, bahçe, teras, manzara, sauna gibi pek çok olanak fiyatları katladı.
Dört kişilik bir aile için günlük ortalama fiyat bin TL'den başlıyıp 10 bin TL'ye kadar fırladı. Ultra lüks kategorisinde günlük 20 bin TL'ye kadar ulaşan evlere de talep arttı. Özellikle kendine ait plajlı, müstakil villaların müthiş rağbet gördüğü, Temmuz kiraları için rakamın 120 bin TL'yi geçtiği ortaya çıktı.
SATIŞ REKORU
Bodrum'da 2020'de 6 bin 403, 2021'in ilk üç ayında ise 1574 konut satıldı. Yeni konutlardaki kiraların metrekare değerinin ise 50 ile 55 TL arasında olduğu, ikinci el dairelerde ise 30 ile 35 TL'ye kadar çıktığı anlaşıldı.
KİRACI ÇIKIYOR, KİRAYA VERİYOR
Yaklaşık 3-4 milyon dolarlık evlerin sahipleri, 300 bin liraya kadar kira istiyor. Aylık kirası 7 bin TL olan bir ev, haziran, temmuz, ağustos döneminde üç ay olarak 90 bin TL'ye kiraya verilebiliyor. Kiracılar bile çıkıp, daha ucuz eve geçerek oturdukları evi yüksek fiyatlarla kiraya veriyor.
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