Başvurana 1.100 TL yardım yapılıyor! Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ve sorgulama...

Başvurana 1.100 TL yardım yapılıyor! Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde tam kapanma uygulamasına geçildi. Tam kapanma ile birlikte genelgede belirtilen yerler hariç tüm iş yerleri geçici süreliğine kapatıldı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL yardım yapılacağı bildirildi. Peki, şartlar neler? Kimler pandemi yardımından faydalanabilir? tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? 1.100 TL pandemi yardımı e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...