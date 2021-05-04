Başvurana 1.100 TL yardım yapılıyor! Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ve sorgulama...
1.100 TL yardım parası nasıl alınır? Tam kapanma kapsamında yurt genelinde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine verilen 1.000 liralık pandemi yardımının miktarı 1.100 TL'ye çıkarıldı. Başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? 1.100 TL pandemi yardımı e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Başvurana 1.100 TL yardım yapılıyor! Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde tam kapanma uygulamasına geçildi. Tam kapanma ile birlikte genelgede belirtilen yerler hariç tüm iş yerleri geçici süreliğine kapatıldı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL yardım yapılacağı bildirildi. Peki, şartlar neler? Kimler pandemi yardımından faydalanabilir? tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? 1.100 TL pandemi yardımı e-Devlet başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek
BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURUDA NEYE BAKILIYOR?
'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'...
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor.
Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Esnafa gelir kaybı desteği, kira yardımı ve kredi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Sonuçlar ise destek başvuruları tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Kredi desteği başvuruları 3-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.
3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek."
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...
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