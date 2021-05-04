Doge yatırımcıları bu tarihi not edin! 8 Mayıs Dogecoin beklentisi nedir? Elon Musk SNL açıklaması nedir?

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 81 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, Bitcoin dahil beş birim düşenler arasındaydı.

Son 24 saat içinde 54,982.63 ve 58,973.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.00 düşüşle 55,671.79 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 3.99 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 44 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 40.36 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.47 artışla 3,286.18 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30.65 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 377 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 645.79 dolara yükselilerken, haftalık kazancı yüzde 21.85 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 98.97 milyar dolara yükseldi.