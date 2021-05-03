Son dakika: Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu
Son dakika haberine göre... Emeklilere bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs’ta ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi bin 100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.
Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, "Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz.
Türkiye'mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.
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