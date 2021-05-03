Son dakika:  Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Türkiye'mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

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