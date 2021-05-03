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Son dakika:  Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre... Emeklilere bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. emeklilerinin 6 Mayıs’ta, ve emeklilerine ise 7 Mayıs’ta ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika:  Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , 12,7 milyon emekliye ikramiyelerinin 6-7 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.



Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bin 100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

Bakan Bilgin, emeklilerinin 6 Mayıs'ta, ve emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.



Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, "Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz.

'mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

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