Son dakika: Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi nisan ayında yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %3,60 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, %22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021
AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %0,28 İLE HABERLEŞME OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,56 ile sağlık ve %0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%7,57 ile giyim ve ayakkabı, %2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,09 ile eğitim oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2021
Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,11, AYLIK %1,65 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,82 artış gerçekleşti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalardan mayıs ayı kampanyası! Kredi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, Akbank...
- Mayıs ayı kira artış oranı son dakika! 2021 Mayıs kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama
- Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? 2021 Ziraat GYO Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?
- ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları...
- Yasaklar ne zaman kalkıyor? Kafeler, kahvehaneler, spor salonları açılacak mı? 18 Mayıs detayı...
- CHZ, ANT ve WRX coin düşecek mi, yükselecek mi? CHZ, ANT ve WRX geleceği nasıl? WRX yorumları...
- Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...
- Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...
- İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
- Emekli ikramiyeleri ne zaman yatıyor? Zamlı emekli ikramiyeleri ayın kaçında yatacak? Beklenen açıklama geldi...
- Yardım parası ne zaman yatacak? Pandemi parası hangi tarihte yatar? E-Devlet 1100 TL başvurusu...
- "Dengeleri şaştı, ölüm ansızın geldi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı! Zulası boşa çıktı...