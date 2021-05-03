Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait paylarşın yüzde 25'i halka arz ediliyor. 28-29-30 Nisan tarihleri arasında halka arz için talep toplandı. Başvuru yapan binlerce yatırımcı, heyecan içinde sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ziraat Bankası tarafından halka arz sürecine ilişkin merak edilenler paylaşıldı. Peki, Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? 2021 Ziraat GYO Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? İşte cevaplar...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tradresinde açıklanacak.