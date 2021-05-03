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Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? 2021 Ziraat GYO Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?

Ziraat GYO halka arz talep sonuçları açıklandı mı? Yatırımcıların yakından takip ettiği Ziraat GYO halka arzda süreç tamamlanıyor. 28-29-30 Nisan tarihlerinde talep başvurusunda bulunan vatandaşlar, heyecan içinde talep sonuçlarını bekliyor. Ziraat GYO halka arz ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açıklandı mı? 2021 Ziraat GYO Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? 2021 Ziraat GYO Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek?

açıklandı mı? Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait paylarşın yüzde 25'i halka arz ediliyor. 28-29-30 Nisan tarihleri arasında halka arz için talep toplandı. Başvuru yapan binlerce yatırımcı, heyecan içinde sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ziraat Bankası tarafından halka arz sürecine ilişkin merak edilenler paylaşıldı. Peki, Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? 2021 Ziraat GYO Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? İşte cevaplar...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tradresinde açıklanacak.

ZİRAAT GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Söz konusu halka arzda talep toplama süreci 30 Nisan mesai bitiminde sona erecek.

Borsa İstanbul'da ise 6 Mayıs 2021 tarihinde işlem görmeye başlaması planlanıyor.

PAYLAR NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 iş günü içerisinde (tahmini 5 Mayıs 2021) geçecek.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONA ERDİ

Ziraat GYO'nun halka arzında talepler 28-29-30 Nisan'da toplandı. Halka arz hisse alım işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ KODU VE HİSSE FİYATI

Hisse kodu: Ziraat GYO (ZRGYO)

Pay başına fiyat: 1,60 TL

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